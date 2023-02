Tchad INDA TALENT : la 6ème édition lance ses hostilités

Le représentant du coordonnateur du club des artistes Tchadiens, Allamine Kader, a souligné l'importance de cet événement pour couvrir les talents et promouvoir la culture tchadienne.



Issa Bichara, alias Tchadiano, a félicité les gagnants de la compétition 2022 et a souligné la nécessité pour eux de poursuivre leur travail afin de montrer leur talent. La 5ème édition de la compétition a été remportée par l'établissement Diguel Est.



Le directeur délégué de l'Institut français au Tchad, Pierre Hubert Touchard, a déclaré que l'Institut avait décidé de soutenir les jeunes dans les domaines pédagogique et artistique ainsi que dans la cohésion sociale.



Le directeur de la compagnie artistique Tchad INDA Talent, Issa Bichara, a souligné que l'objectif de la compétition était de donner un espace aux jeunes pour exprimer leur talent et cultiver la cohésion sociale. Pour la 6ème édition, 40 lycées de la ville de N'Djamena participeront à la compétition du 17 février au 29 mai 2023.