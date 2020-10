Tchad : Idriss Déby assure qu'il n'influence rien pour le Forum et "ne joue pas au clown"

Le chef de l'État Idriss Déby a assuré mercredi devant les chefs de partis politiques qu'il n'influence rien dans les résolutions du Forum national inclusif. Il a demandé aux partis de "participer" pour "tracer" l'avenir du Tchad.



"Malgré la réduction des effectifs des participants, à cause de la Covid-19, nous passons de 1200 à 600 pour respecter les mesures barrières. Un nombre important de partis politiques va participer à ce Forum. Je voudrais vous inviter à une participation décomplexée puisque cette participation c'est tracer l'avenir du Tchad", a déclaré le président.



"Pour certains qui pensent que tout se fait, est taillé par le président, non je ne fais rien, je ne vais pas jouer au clown à ce niveau", a souligné le Maréchal du Tchad.



Selon lui, "il appartient aux tchadiens, surtout aux participants, avec toute la responsabilité que cela suppose, sans complexe, de voir le chemin que nous avons parcouru en deux ans avec la 4ème République et apporter les corrections nécessaires".



Le 2ème Forum national inclusif s'ouvre demain au Palais du 15 janvier à N'Djamena. Les travaux seront officiellement ouverts par le chef de l'État.