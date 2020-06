Tchad : Idriss Déby bientôt élevé à la dignité de maréchal ? Une proposition à l'Assemblée

Les députés examinent ce vendredi une proposition de résolution soumise à l'Assemblée nationale portant élévation à la dignité de maréchal du général d'armée Idriss Déby Itno.



La proposition évoque les "hauts faits d'armes accomplis en temps de conflits armés au pays et à l'extérieur du Tchad."



Elle prévoit d'accorder ce rang au chef de l'État pour "services rendus à la nation et les nombreuses victoires militaires remportées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays."



Les privilèges liés à la dignité de maréchal sont déterminés par une loi, précise la proposition.



Le président de l'Assemblée nationale, Dr. Haroun Kabadi, a ouvert une discussion générale sur cette proposition suite à des désaccords.



Exprimant sa réserve sur un vote en "catimini", le député Saleh Kebzabo a annoncé qu'il quitte le Palais de la démocratie.



La plénière a lieu en présence du ministre délégué à la Présidence, chargé de la défense et de la sécurité, le général Mahamat Abali Salah. Il a pris la parole pour justifier l'action du chef de l'État lors de l'opération de Bohoma.



"Depuis l'opération de Bohoma, nous avons eu l'honneur partout", a dit le ministre.



Détails à suivre.