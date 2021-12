Tchad : Idriss Dokony Adiker installé dans ses fonctions au COST

La direction du Comité olympique et sportif tchadien (COST) a procédé ce 27 décembre 2021 à la passation de service entre les présidents sortant et entrant dans leur local situé au stade Idriss Mahamat Ouya de N'Djamena. La passation a eu lieu en présence de la directrice générale du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'entrepreneuriat.



Le président sortant, Abakar Djarma Aumi, a exprimé sa fierté d'avoir eu l'opportunité de diriger le COST pendant quatre ans.



Pour sa part, le président entrant, Idriss Dokony Adiker, a remercié Abakar Djarma Aumi pour son combat inéluctable dans le domaine sportif. Pour lui, Abakar Djarma a toujours osé.



Idriss Dokony Adiker a remercié l'équipe sortante et a indiqué que sa contribution est toujours la bienvenue. Il a signifié que leur départ ne signifie pas un départ définitif car l'équipe entrante a besoin de leur aide.