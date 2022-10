Tchad : Idriss Youssouf Boy, présence remarquée et pluie de selfies à la cérémonie d'investiture

Assis dans la rangée réservée à la famille, sa présence n’est pas passée inaperçue. Les invités avaient le regard braqué sur lui. À la fin de la cérémonie, les participants ont déferlé en nombre en sa direction pour des salutations et d'innombrables selfies.



Homme clé dans la gestion d'une grande partie de la première période de transition, l'ex-collaborateur de Mahamat Idriss Deby est poursuivi pour trafic d'influence, enrichissement illicite et abus de fonction, dans le scandale financier à la Société des hydrocarbures du Tchad (SHT). Le 22 juillet, l'Inspection générale d'État a déposé une plainte contre lui.



Idriss Youssouf Boy a plaidé non coupable des accusations qui pèsent contre lui. Le 29 juillet, il a bénéficié d'une mesure de liberté provisoire, eu égard à son rang d'ancien ministre.



D’un air imperturbable, souriant et peu bavard tout au long de la cérémonie, Idriss Youssouf Boy a indiqué à Alwihda Info qu’il ne souhaite pas s’exprimer pour le moment. Son retour aux affaires est-il pour bientôt ?