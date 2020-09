Tchad : "Il est anormal qu'il y ait une mortalité si élevée à des maladies qu'on peut éviter"

"La médecine c'est un art, on apprend et on l'applique. On ne joue pas avec la santé des populations", a-t-il fait savoir.



"Vous avez remarqué lors de nos visites, il y a des manquements qu'il faut réparer et le gouvernement va mobiliser les partenaires, les ressources extérieures, mais surtout les ressources domestiques pour permettre à la population tchadienne de jouir d'une santé de fer", a indiqué le secrétaire d'État.