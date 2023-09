Tchad : "Il n'a jamais été question d'instaurer des frais scolaires", ministre de l'Éducation

Le 20 septembre, le Ministre de l'Éducation nationale et de la Promotion Civique, Moussa Kadam, a rencontré les promoteurs d'établissements publics et privés pour discuter de la contribution des parents d'élèves au Palais des Arts et de la Culture.



Cette réunion fait suite à une précédente rencontre en mars dernier, au cours de laquelle des sujets tels que la violence en milieu scolaire, la présence d'enseignants du secteur public dans les écoles privées au détriment des établissements publics, la relance de commandes et le comité de gestion avaient été abordés. La contribution des parents d'élèves était l'élément central de la réunion d'aujourd'hui avec les différents promoteurs d'établissements d'enseignement.



Le Ministre a souligné que, conformément à la Constitution et à la loi, "l'enseignement est gratuit" et qu'il "n'a jamais été question d'instaurer des frais scolaires". La loi 16, en particulier l'article 9 portant sur l'orientation du système éducatif, stipule que l'enseignement est gratuit tout en permettant la contribution des bénéficiaires, à savoir les élèves, par le biais de leurs parents.