Tchad: Ils prennent fonction et renforcent le PM pour vous servir

Le Secrétaire Général du Premier Ministère joue un rôle crucial dans l'administration et la coordination des activités gouvernementales. En tant que bras droit du Premier Ministre, il est chargé de veiller à ce que toutes les décisions prises par le gouvernement soient mises en œuvre efficacement et en temps voulu. Sa nomination vise à renforcer la structure administrative et à garantir une meilleure gestion des affaires publiques.



De même, le SGPM Adjoint assiste le SGPM dans ses tâches quotidiennes tout en prenant en charge des dossiers spécifiques relevant de sa compétence. Cette double nomination reflète l'importance accordée par le gouvernement tchadien à une gestion efficiente et transparente des affaires publiques.



Par ailleurs, la nomination d'un nouveau Directeur de Cabinet ainsi que d'une Directrice de Cabinet Adjointe vise également à optimiser les processus décisionnels au sein du cabinet ministériel. Ces postes clés sont appelés à jouer un rôle déterminant dans l'organisation interne du cabinet afin d'assurer une coordination efficace entre les différents départements ministériels.



Enfin, les nominations aux postes de Conseillers Spécial et Conseiller Spécial Senior témoignent également d'une volonté affirmée d'apporter un soutien stratégique au Premier Ministre dans la conduite des affaires publiques. Ces conseillers apporteront leur expertise spécialisée pour éclairer les prises de décision gouvernementales sur divers sujets stratégiques.