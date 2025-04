Tchad : Immersion éducative des étudiants de l'ENA au cœur du Parc National de Zakouma

La rencontre avec la faune sauvage a profondément marqué les esprits des étudiants. Ils ont eu le privilège d'observer des éléphants majestueux évoluant dans leur habitat naturel, d'admirer la silhouette élancée des girafes, la grâce des antilopes et la présence imposante des lions. Le concert mélodieux des oiseaux tropicaux et les empreintes fraîches laissées par les animaux sur le sol ajoutaient une dimension magique et palpable à cette expérience.