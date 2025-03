Tchad : Importante saisie de stupéfiants présentée à la presse

Cette saisie met en lumière le travail acharné des forces de l’ordre pour éradiquer le fléau du trafic de drogue qui gangrène la société tchadienne. Sur les lieux, les images étaient saisissantes : des dizaines de sacs remplis de cannabis, des cartons de médicaments détournés de leur usage légal, des bouteilles d’alcool frelaté, ainsi que des sachets contenant diverses substances prohibées, ont été soigneusement exposés pour illustrer l'ampleur de cette opération.

Détermination des Forces de Sécurité

Cette saisie massive est un témoignage supplémentaire de la détermination des forces de sécurité intérieure à protéger la population contre les méfaits liés au trafic de drogue. Les autorités ont souligné l'importance de ce type d'opération pour lutter contre les réseaux de trafiquants qui représentent une menace pour la santé et la sécurité publique.

Appel à la Collaboration des Citoyens

Conscientes que cette lutte nécessite l’engagement de tous, les autorités ont également appelé la population à collaborer en dénonçant toute activité suspecte. « C’est ensemble, par une vigilance et une coopération accrues, que ce combat contre la drogue pourra être gagné », ont-elles insisté. La saisie présentée aujourd'hui illustre non seulement les efforts des forces de l'ordre, mais aussi la nécessité d'une mobilisation collective pour combattre le trafic de stupéfiants au Tchad. La lutte contre ce fléau nécessite une vigilance de tous les instants, ainsi qu'une coopération renforcée entre les autorités et la société civile. Ensemble, il est possible d'éradiquer ce problème et de protéger les générations futures.