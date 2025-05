Tchad -Inauguration du nouveau département de maternité de l'Hôpital Roi Fayçal : Un pas vers des soins améliorés pour les mères et les nouveau-nés

Cette initiative louable de la direction de l'hôpital Roi Fayçal témoigne de son engagement constant à offrir des soins de qualité à toutes les composantes de la société. Le nouveau département de maternité a été spécialement conçu et développé pour fournir les meilleurs soins possibles aux mères et aux nouveau-nés, s'inscrivant ainsi pleinement dans la stratégie nationale de renforcement de la santé maternelle et infantile. L'hôpital Roi Fayçal a également tenu à encourager le rôle essentiel des sages-femmes dans l'accompagnement des femmes enceintes et des nouveau-nés.





La cérémonie d'inauguration a réuni des personnalités de premier plan, notamment le Directeur Général de l'hôpital Roi Fayçal, le Dr Habib Tahir Ahmat, le représentant de l'Arabie Saoudite, Monsieur Mahamat Abdelaziz, le président du conseil des affaires islamiques, Monsieur Mahamat Khatir, ainsi que de nombreux invités de marque, des professionnels de la santé et des membres influents de la communauté. Tous ont souligné l'importance capitale de cet événement pour le secteur sanitaire tchadien et pour les familles qui bénéficieront de ces nouvelles installations.





À travers cette inauguration, l'hôpital Roi Fayçal réaffirme son engagement inébranlable envers une médecine humaine, accessible et véritablement centrée sur les besoins réels des patients. L'hôpital invite l'ensemble des partenaires, des acteurs du domaine de la santé et des citoyens à se joindre à cette initiative ambitieuse afin de construire ensemble un avenir plus équitable et plus sain pour les générations futures du Tchad.