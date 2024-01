Tchad – Incendie au marché d’Ati : Les pertes sont estimées à près de 500 millions FCFA

Immédiatement après l'incident, les autorités locales ont réagi avec célérité en mettant en place un comité de crise chargé de recenser et évaluer les dégâts et les victimes. Le Comité a rapidement pris des mesures pour évaluer l'étendue des dommages causés par cet incendie.



Le travail du Comité de Crise a été minutieux : deux équipes ont été mobilisées pour recenser les victimes et évaluer les dégâts matériels. La participation active des membres de la Chambre consulaire, ainsi que des représentants des jeunes et des femmes commerçantes, a grandement contribué à faciliter ce processus afin d'identifier avec précision les personnes touchées par cette catastrophe.



Les résultats du recensement sont alarmants : on compte au total 207 victimes, principalement constituées de jeunes et femmes commerçantes (voir Annexe Nº1). De plus, on dénombre 11 boutiques brûlées, ainsi que 132 kiosques et 64 hangars touchés par le feu. Les dommages matériels s’élèvent à une somme considérable : près de 496 millions FCFA.



Cette tragédie laisse derrière elle un paysage marqué par la perte économique importante pour la communauté d’Ati. Face à une telle situation désastreuse, il est essentiel que toutes les parties prenantes se mobilisent pour apporter leur soutien aux personnes affectées et reconstruire ce pilier économique qu'est le marché modern d'Ati.