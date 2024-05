Tchad - Incendie dévastateur à Ousserboully : Appel à la solidarité

Les besoins des sinistrés sont nombreux et pressants. De nombreuses familles ont perdu leur logement et ont besoin d'un abri temporaire. Les stocks de céréales ayant été détruits, il est urgent de fournir de la nourriture aux habitants. Les sinistrés ont perdu la plupart de leurs biens personnels et ont besoin de vêtements, de couvertures, de produits d'hygiène et d'autres articles de première nécessité.



Ce drame a profondément marqué les habitants, en particulier les enfants. Un soutien psychologique est nécessaire pour les aider à surmonter ce traumatisme.



Chaque geste compte pour soulager la peine des sinistrés d'Ousserboully. En faisant un don, en participant à des collectes de solidarité ou en offrant de votre temps, vous pouvez contribuer à leur apporter l'aide dont ils ont tant besoin. Ensemble, nous pouvons faire preuve de solidarité et aider les habitants d'Ousserboully à traverser cette épreuve difficile.