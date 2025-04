Tchad : Incendie dévastateur à l'OGEMIP de N'Djaména

Un incendie, dont l'origine a été établie comme étant un court-circuit, a ravagé le bâtiment abritant l'Office du Génie Militaire et de la Production (OGEMIP) ce samedi 13 avril 2025 à 17h30 à N'Djaména. Le ministre des Armées, Monsieur Issaka Malloua Djamouss, ainsi que le Chef d'État-major Général des Armées, le Général de Corps d'Armée Abakar Daoud Abdelkrim, se sont rapidement rendus sur les lieux du sinistre afin de constater l'étendue des dégâts, qui sont considérables et malheureusement exclusivement matériels.





Visite d'Évaluation des Dégâts par les Hautes Autorités Militaires





Les hautes autorités militaires ont effectué une visite guidée des lieux en présence du Général de Division Guirdi Abakar Adoum, l'ordonnateur de cette importante formation militaire qu'est l'OGEMIP. À l'issue de cette inspection détaillée, le ministre des Armées a déclaré que près de 80 % du bâtiment est désormais hors d'usage, soulignant l'ampleur de la destruction causée par les flammes.





Hommage à la Réactivité des Sapeurs-Pompiers





Le ministre des Armées a tenu à saluer la rapidité d'intervention et le courage exemplaire des sapeurs-pompiers militaires ainsi que des pompiers de la mairie de N'Djaména, dont l'action coordonnée a permis de maîtriser l'incendie et d'éviter une propagation plus importante des flammes aux structures avoisinantes.





Réparations Urgentes en Vue des Prochaines Saisons





Le ministre des Armées a également souligné l'urgence des réparations à effectuer sur le bâtiment de l'OGEMIP. Il a précisé que cette structure joue un rôle crucial dans la lutte contre les inondations, une problématique récurrente à l'approche de la saison des pluies, ainsi que dans la production agricole, un secteur vital pour le pays. Les autorités s'engagent à mettre en œuvre des mesures rapides pour que l'OGEMIP puisse reprendre ses services essentiels dans les meilleurs délais.