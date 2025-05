Tchad/Inde : L'Ambassadrice Ildjima Badda Mallot présente ses Lettres de créance

La cérémonie, empreinte de faste, s'est déroulée au palais présidentiel Rashtrapati Bhavan. Par la présentation de cet acte, la diplomate tchadienne accède à la plénitude de ses fonctions.





Respectant la tradition protocolaire, la Présidente de la République de l’Inde a accordé une audience à l’Ambassadrice du Tchad. À cette occasion, S.E. Mme Ildjima Badda Mallot lui a transmis les salutations fraternelles et les vœux de paix et de prospérité du Président de la République du Tchad, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, ainsi que l’expression de sa volonté de renforcer les liens d’amitié et de coopération entre les deux États.





Les échanges ont permis aux deux personnalités de passer en revue l’état de la coopération bilatérale et de se féliciter de l’excellence des relations entre le Tchad et l’Inde. L’Ambassadrice a saisi cette occasion pour réaffirmer sa pleine disponibilité à œuvrer activement pour le renforcement de cette coopération, tout en saluant le soutien multiforme que l’Inde continue d’apporter au Tchad dans divers domaines.