Tchad-Inde : Un partenariat stratégique se dessine

Ce jeudi, les travaux des consultations diplomatiques entre le Tchad et l’Inde ont débuté au Ministère des Affaires Étrangères. Cette rencontre marque une étape importante dans le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays.

Délégations et Présidence de la Cérémonie

La réunion réunit une délégation indienne conduite par le Vice-Ministre des Affaires Étrangères de la République de l’Inde, M. Sevalanaïk Mudé. Du côté tchadien, plusieurs ministères sectoriels sont représentés. La cérémonie d’ouverture a été présidée par la Ministre Déléguée auprès du Ministre d’État, Ministre des Affaires, Mme Fatimé Aldjineh Garfa.

Objectifs des Échanges

Au cours de ces échanges, les deux parties examineront les accords de coopération existants entre le Tchad et l’Inde. Elles exploreront également de nouvelles opportunités pour renforcer davantage les relations bilatérales, en visant des domaines stratégiques tels que le développement économique, l'éducation, et la sécurité. Ces consultations représentent une opportunité significative pour le Tchad et l’Inde de travailler ensemble sur des projets mutuellement bénéfiques, consolidant ainsi leurs liens diplomatiques et économiques.