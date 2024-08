Tchad - Inondations : Le ministère de la Santé en première ligne pour prévenir les risques sanitaires

Le Secrétaire Général du ministère de la Santé Publique, Dabsou Guidaoussou, s'est rendu vendredi 16 aout au lycée de Farcha pour évaluer la situation des sinistrés installés sur place. Accompagné d'une équipe de techniciens, il a mené une série d'entretiens visant à identifier les besoins sanitaires des personnes touchées par les inondations.



L'équipe du ministère a pour mission de réaliser un état des lieux précis, afin de comprendre les besoins immédiats des sinistrés. Dabsou Guidaoussou a échangé avec des représentants de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), des secouristes de la Croix-Rouge et d'autres acteurs humanitaires.



Le secrétaire général a également discuté de la situation des victimes avec la ministre de l’Action Sociale, Madame Fatimé Boukar Kosseye, afin de coordonner une réponse efficace et rapide aux urgences sanitaires.



Dabsou Guidaoussou a souligné l'engagement des autorités à répondre rapidement aux situations d'urgence, visant à prévenir toute escalade des problèmes sanitaires. Les sinistrés peuvent désormais espérer un soutien adapté pour surmonter ces moments difficiles.



Des moustiquaires imprégnées sont en cours de distribution aux familles sinistrées pour améliorer leur protection contre les maladies.

Cette visite souligne l'importance d'une réponse coordonnée et réactive aux crises humanitaires, garantissant ainsi le bien-être des communautés touchées.