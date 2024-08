Tchad - Inondations à N'Djaména : Le CNPGI lance un plan d'action ambitieux

Cet atelier a réuni de nombreuses parties prenantes : représentants des autorités municipales, techniciens, architectes, ingénieurs, géographes, et membres du gouvernement.



La maire de N'Djamena, Faitimé Zara Dougo, a indiqué que la mairie a mis en place un plan d'action pour lutter contre les inondations et les épidémies, avec pour objectifs de préserver les vies, réduire l'impact des inondations et aménager des sites pour les sinistrés.



Le président du CNPGI, qui est également ministre des Finances et de l'Économie, Tahir Hamid Nguilin, a souligné que les deux fleuves de la ville ainsi que la construction anarchique sur les canaux et terrains réservés sont les principales causes des inondations.



Le président du CNPGI a demandé aux 10 maires de la ville de collaborer pour déboucher les canaux bouchés par la population et de faire évacuer les habitations illégales construites sur les canaux et terrains réservés.



Il a aussi indiqué que des motopompes ont été commandées et seront mises à la disposition des mairies pour aider à la gestion des inondations. L'objectif est donc d'élaborer un plan directeur pour lutter durablement contre les inondations récurrentes à N'Djamena, en mobilisant l'ensemble des parties prenantes.





Les inondations récurrentes à N'Djaména constituent une menace constante pour la population et les infrastructures de la ville. L'urbanisation galopante, associée à l'occupation illégale des zones inondables, a considérablement aggravé la situation. Face à ce défi, les autorités tchadiennes ont décidé de prendre des mesures fortes pour lutter contre ce fléau. Le plan d'action élaboré par le CNPGI représente une étape importante dans cette lutte, mais sa mise en œuvre nécessitera une mobilisation sans précédent de tous les acteurs concernés.