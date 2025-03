Tchad - Insécurité à N'Djamena : Saleh Kebzabo interpelle le gouvernement

Dans son message, Kebzabo déclare : « Trop, c’est trop. Chaque jour, des actes criminels sont commis : vols, assassinats, viols, braquages, enlèvements… L’insécurité a atteint un niveau intolérable. L’attaque en plein jour au marché de N’Djamena hier en est une nouvelle illustration. Le Gouvernement doit réagir. »



Ces propos soulignent l’urgence d’une réponse ferme et efficace de la part des autorités face à une situation qui ne fait qu’empirer, suscitant une inquiétude croissante au sein de la population.

Inquiétude Croissante

L’attaque récente survenue dans un marché en plein jour est un exemple frappant des défis de sécurité auxquels sont confrontés les habitants, alimentant un climat de peur et d'incertitude. Kebzabo appelle donc à une mobilisation des autorités pour restaurer la sécurité et la paix dans la capitale. L'appel de Saleh Kebzabo résonne comme un cri du cœur face à l'urgence d'une action gouvernementale pour lutter contre l'insécurité à N'Djamena. Les habitants espèrent des mesures concrètes pour améliorer leur sécurité et garantir un avenir paisible dans la capitale tchadienne.