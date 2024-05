Tchad - Insolite : un garçon de 9 ans accusé du viol d'une fillette de 11 ans

Dans la cour commune, les murs ont des oreilles. Il est une 12 heure sous cette canicule, que la mère de la fillette de 11 convoque sa voisine, mère du garçon de 9 ans que ton fils a abusé de ma fille. Cette dernière surpris, de cette révélation a bien voulu que cette situation soit réglée dans le calme entre les femmes. Malheureusement la mère de la fille a alerté tous les voisins. C'est du venez et voir.



Toutefois, selon les récits de la fillette, ils sont seulement pris une bouche ensemble. Mais, la mère de cette dernière qui n'est pas satisfaite de cette explication soupçonne de viol sur sa fille. Il a fallu l'intervention de certains voisins pour éteindre le feu, si le quartier Chagoua dans la commune de 7e arrondissement sera théâtre d'un film western.



Ce qui est là les parents doivent faire la différence entre un jeu sexuel et abus. Car au cours de son développement, l'enfant doit découvrir son corps et celui des autres. La seule solution réside sur l'éducation et le dialogue. Malheureusement ce n'est pas le cas, beaucoup des parents n'ont pas le temps pour leurs progénitures. Cette scène qui s'est déroulée à Chagoua dans le 7e arrondissement de la ville de Ndjamena doit servir de leçon aux autres.