Tchad – Installation d'un chef de communauté Mongo à Bébédjia: La famille de la chefferie traditionnelle s'agrandit

Le nouveau chef, un homme de 52 ans répondant au nom de Loubeta Ernest, a été intronisé lors d'une cérémonie solennelle qui a réuni les autorités locales, les chefs des autres communautés, ainsi que les populations de la Nya et de Bébédjia.



Vêtu d'une tenue traditionnelle de couleur dorée, Loubeta Ernest a fait son apparition sous les acclamations de la foule. La cérémonie a débuté par le mot de bienvenue du président du comité d'organisation, Djountanga Essaie Diallo, suivi de la lecture de l'arrêté de nomination par le secrétaire général de la mairie.



Dans son discours d'installation, le maire 2e adjoint de la ville de Bébédjia, Korgoto Djekila Topodje, a rappelé au nouveau chef ses responsabilités et les défis qu'il devra relever pour assurer le bien-être de sa communauté.



Loubeta Ernest, visiblement ému par cette marque de confiance, a exprimé sa gratitude aux autorités et aux populations pour leur soutien. Il a également sollicité leur collaboration pour l'accomplissement de ses missions.



Chef de communauté Mongo de l'ethnie Loubeta, Ernest est un chauffeur de carrière marié et père de six enfants. Il sera secondé dans ses fonctions par une équipe de huit membres.



Son installation marque un nouveau chapitre dans la vie de la communauté Mongo de la Nya et de la ville de Bébédjia. On lui souhaite plein succès dans ses nouvelles fonctions et espère qu'il saura œuvrer pour le bien-être et le développement de sa communauté.