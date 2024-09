Tchad : Installation de Ngardodjim Guiradoum comme Secrétaire Général du Logone Oriental

Ancien Directeur de cabinet du gouverneur, Ngardodjim Guiradoum, un administrateur civil expérimenté, succède ainsi à Ngana Djekila, désormais Secrétaire Général du Mayo Kebbi-Ouest.



Fort de ses nombreuses années d'expérience au sein du gouvernorat du Logone Oriental, notamment en tant que Directeur de cabinet depuis avril 2011, Ngardodjim Guiradoum connaît parfaitement les enjeux et les défis de cette province. Le gouverneur TOKE DADY a d'ailleurs souligné ses qualités et sa connaissance du terrain, affirmant sa pleine confiance en sa capacité à mener à bien les missions qui lui sont confiées.



Dans son discours d'investiture, le nouveau Secrétaire Général a exprimé sa gratitude au chef de l'État et au Ministre d'État, Ministre de l'Administration du Territoire, pour la confiance placée en lui. Il s'est engagé à travailler sans relâche, avec le soutien du gouverneur et de l'ensemble des acteurs de la province, pour relever les défis auxquels le Logone Oriental est confronté.