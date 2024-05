Tchad : Installation du nouveau délégué des affaires culturelles, du patrimoine historique, du tourisme et de l'artisanat

La cérémonie d’installation s’est déroulée en présence des autorités administratives, militaires et des délégués de différents ministères. La déléguée sortante a exprimé sa gratitude envers les autorités provinciales et ses collègues collaborateurs pour leur travail acharné pendant son mandat au Kanem. Elle a souligné la qualité de leur collaboration.



Le Gouverneur, après avoir lu le décret officialisant la nomination du nouveau délégué, a remercié la déléguée sortante et félicité M. Mahamat Nour Saleh Senoussi pour sa nouvelle fonction. Il l’a encouragé à bien travailler, à collaborer avec les autres et à suivre les traces de son prédécesseur.



Dans son discours de bienvenue, le délégué entrant a exprimé sa reconnaissance envers les plus hautes autorités du pays pour lui avoir confié cette responsabilité importante. Il a également remercié le Gouverneur pour son accueil chaleureux et sa générosité. Mahamat Nour Saleh Senoussi a appelé à la collaboration de tous pour accomplir sa mission dans le domaine des affaires culturelles, du patrimoine historique, du tourisme et de l’artisanat. Espérons que sa prise de fonction contribuera au développement et à la promotion de la richesse culturelle et patrimoniale du Tchad.