Tchad : Installation du nouveau préfet de département du Mayo-Boneye

Le gouverneur de la province de Mayo-Kebbi Est, Souleymane Ali Bachar a présidé officiellement mardi dernier, à Gounougaya, la cérémonie de passation de service entre les préfets du département du Mayo-Boneye entrant, Ahmat Hissein Awam et sortant, Ramadane Djarsia, en présence des populations, des autorités militaires et civiles. Le nouveau préfet du département de Mayo-Boneye, Ahmat Hissein Awam a été nommé par le décret N2498/PR/MATCA /2020 du 18 décembre 2020.



Le gouverneur de la province de Mayo-Kebbi Est a remercié le préfet sortant de Mayo-Boneye, Ramadane Djarsia pour sa franche collaboration tout en lui souhaitant bon vent dans sa nouvelle fonction dans le département de Noui dans la province de l’Ennedi-Est.



Par ailleurs, il a exhorté la population du département de Mayo-Boneye au respect de l’autorité de l’État et à entretenir une bonne synergie pour le développement de leur département. « Mes frères et sœurs, le Mayo-Kebbi Est, a été un havre de paix, entretenu et cultivé par vos parents qui étaient des hommes généreux qui ont, jadis, accueilli des différentes communautés sans distinction de race, d’ethnie ni de religion. Les problèmes ont toujours existé mais il faut toujours les régler à l’amiable », a-t-il recommandé.