Tchad : Internet Society lutte contre les méfaits d'Internet avec une série de formations

Il déclare que "le Tchad à l'instar des pays de la sous-région et du monde subit les affres des actes de banditisme et de criminalité sur Internet, notamment la cyber-sécurité, la cyber-criminanilité, les influenceurs, les cyber-attaques qui tous, alimentent la violence et perturbent la cohésion sociale dans notre pays".



"​Ces phénomènes et autres formes d'activités illégales constituent des obstacles de taille à la stabilité nationale et régionale, à la sécurité et à la croissance économique. Ils constituent une menace à la viabilité, même de nos États de la sous-région", ajoute-t-il.