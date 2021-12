Tchad : Internet Society plaide pour un accès à Internet abordable et un usage responsable

Le président du comité d'organisation, Ibrahim Moussa Béchir, estime que depuis plusieurs années, les tchadiens manifestent un intérêt considérablement accru pour la gouvernance de l'Internet. "Certes, qu'il reste un long chemin à parcourir dans ce domaine. Mais toutefois l'État tchadien à travers le ministère des postes et de l'économie numérique met déjà en scène des politiques et stratégies visant à améliorer les qualités et le coût d'accès à Internet", souligne Ibrahim Moussa Béchir.



Le président d'Internet Society, Tidjani Mahamat Adoum, affirme pour sa part que l'organisation a pour but d'aider les tchadiens à avoir accès à Internet, entreprendre et porter leur voix à l'échelle nationale et internationale, mais aussi avoir les connaissances nécessaires pour mener des recherches objectives.



Tidjani Mahamat Adoum demande au ministère des Postes et de l'Économie numérique de rendre Internet abordable à tout le monde. Pour lui, les internautes doivent en faire un bon usage, en proposant des solutions concrètes. Tidjani Mahamat Adoum relève que l'objectif des échanges de ce jour est d'aider les jeunes, particulièrement les filles, à s'émanciper dans le domaine numérique.



Le secrétaire général adjoint du ministère des Postes et de l'Économie numérique, Ibrahim Mahamat Saleh, admet que le département ministériel a le devoir de rendre Internet accessible et moins coûteux. Il exhorte les acteurs de l'écosystème Internet d'être assidus pour rendre le rendre abordable.