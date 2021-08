Tchad : Ismaël Ahmat Harane, installé à la tête du département du Mont Illi

Le gouverneur de la province du Mayo-Kebbi Est, Mahamat Zen Alhadji Yaya a installé le 17 août dernier à Fianga, chef-lieu du département du Mont Illi, Ismael Ahamat Harane dans ses fonctions de préfet. La cérémonie d’installation a eu lieu à la Place de la Nation, en présence des autorités administratives, communales, traditionnelles, religieuses et de la population sortie nombreuse pour accueillir leur nouveau préfet.



Dans son discours bilan, le préfet sortant, Moussa Dassidi a dit que l’administration est une continuité. Ainsi, il quitte le département du Mont Illi avec un sentiment d’avoir réussi sa mission, avant de présenter le département aux autorités provinciales. Selon le préfet sortant, le Mont Illi compte à ce jour 416 000 âmes et une population cosmopolite. Installant le nouveau préfet du département du Mont Illi, Mahamat Zen Alhadji Yaya a félicité le préfet entrant pour sa nomination à la tête du département.



Le gouverneur de la province exige plus de rigueur dans le travail pour le développement du département du Mont Illi et celui de la province du Mayo-Kebbi Est. Par ailleurs, il attire l’attention du nouveau préfet sur les conflits inter communautaires. A l’endroit du préfet sortant, Mahamat Zen Alhadji Yaya le félicite pour les services accomplis dans l’intérêt de la population. Dans ses paroles remerciements, le préfet entrant a mis l’accent sur le travail bien fait pour que le Mont Illi booste son développement.

La justice, la bonne gouvernance, le respect de l’éthique, le changement de comportement sont les idéaux impulsés par la plus haute autorité. La culture de la paix, l’harmonie et le développement du département resteront par ailleurs la priorité du préfet entrant.