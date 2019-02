Tchad-Israël : L’AJPDET salue le rétablissement des relations diplomatiques

Le président de l’Action des Jeunes pour la Paix, le Développement et l’Emergence du Tchad (AJPDET), Mahamat El-Mahadi Abderamane, a fait ce samedi 2 février 2019 à la Maison des Medias du Tchad, un point de presse relatif au rétablissement des relations diplomatiques entre le Tchad et Israël rompues en 1972.



Selon le président de l’AJPDET, Mahamat El-Mahadi Abderamane, le Tchad est un pays souverain et laïc qui peut nouer des relations diplomatiques avec n’importe quel Etat du monde partageant ses nobles visions de paix et de justice. Ces relations permettrait entre le Tchad et l’Israël de renforcer particulièrement leur partenariat dans plusieurs domaines.



L’AJPDET exhorte toute la jeunesse tchadienne à s’approprier ce nouvel élan pour le bonheur ainsi que le bien-être des deux peuples respectifs. Par ailleurs, elle réitère son soutien indéfectible au président Idriss Deby Itno pour sa politique d’ouverture sur le monde basée sur le respect des principes de coopération et d’amitié entre les peuples.



Mahamat El-Mahadi Abderamane invite ses compatriotes à éviter de faire l’amalgame entre les relations diplomatiques entre les Etats et la religion, c’est pourquoi certains pays arabes ont rétabli leurs relations avec Israël sans que cela ne suscite des réactions, dit-il.



« Au plan sécuritaire, le Tchad qui mène une lutte sans merci contre l’extrémisme violent et le terrorisme en Afrique, trouve désormais, à travers l’Etat d’Israël, un partenaire crédible. Pays à vocation agro-pastoral, le Tchad pourrait compter sur l’expertise israélienne pour amorcer un vrai décollage de son économie », affirme le président de l’AJPDET, Mahamat El-Mahadi Abderamane.