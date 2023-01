Tchad : Issaka Hassan Jogoï s’installe à la tête de la province du Kanem

La place de l'indépendance de Mao a accueilli ce 26 janvier, la cérémonie d'installation du nouveau gouverneur de la province du Kanem, Issaka Hassan Jogoï. L'événement a été présidé par l'inspecteur général adjoint du ministère de l'Administration du territoire, Brahim Issa Galmai.



A cette occasion, le général Brahim Seid Mahamat, qui a servi la province pendant près de trois mois, a ainsi cédé sa place. La cérémonie a réuni les autorités administratives, traditionnelles, militaires et les représentants des ONG nationales et internationales.



Le gouverneur sortant, le général Brahim Seid Mahamat, a pris la parole pour remercier les autorités pour leur travail durant son séjour à la tête de la province.



Lors de son discours d'installation, l'inspecteur général adjoint du ministère de l'Administration du territoire, Brahim Issa Galmai, a lu le décret de nomination du nouveau gouverneur avant d’installer le promu dans l'exercice de ses fonctions.



Il a insisté sur la sécurité des personnes et de leurs biens, sur la cohabitation et le vivre-ensemble, et a exhorté le nouveau gouverneur à superviser tout ce qui concerne l'administration de la province.



Le gouverneur entrant, Issaka Hassan Jogoï, a remercié les plus hautes autorités du pays, pour leur confiance en le nommant gouverneur du Kanem. Il a demandé à tous de travailler ensemble de manière franche pour assurer la continuité de l'administration de la province.



La cérémonie s'est achevée par la signature du procès-verbal. Ainsi donc, le nouveau gouverneur, Issaka Hassan Jogoï, est désormais installé officiellement dans ses fonctions et prêt à servir la province du Kanem.