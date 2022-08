Tchad : JS-CEMAC lance un appel à ceux qui boycottent le dialogue

La Jeunesse solidaire de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (JS-CEMAC) invite les acteurs politiques, militaires et ceux de la société civile qui boycottent le dialogue national à "trouver un terrain d'entente avec les autorités du Conseil militaire de transition dans le but de dynamiser ce crucial moment de rassemblement national".



Le vice-coordonnateur chargé de l'intégration nationale, Abakar Adoudou Koucha, souhaite une "inclusion de tous dans la perspective de rendre crédible les issues de ce dialogue".



L'association invite toute la jeunesse tchadienne à y prendre part en vue de discuter des problèmes sociaux et de la solidarité humaine.