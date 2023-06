Tchad : "Je démissionne", Ahmat Haroun Larry, directeur de la voirie de N'Djamena

Le militant engagé de la bonne gouvernance, Ahmat Haroun Larry, évoque des entraves à ses fonctions et dit être combattu. "Ils ne veulent pas que je travaille".



Il met particulièrement en cause la mise en place récente d'un comité technique de prévention et de lutte contre les inondations dans la ville de N'Djamena au sein duquel sa capacité d'action est limitée.