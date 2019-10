Tchad : "Je veux que vous soyez des chefs modèles", Idriss Déby

Le président de la République Idriss Déby a rencontré ce samedi, quelques heures après son arrivée à Biltine, les responsables administratifs, autorités traditionnelles et les membres du conseil provincial du MPS de Wadi-Fira. L’application des décisions issues de la 4ème conférence des gouverneurs, la tenue des futures échéances électorales et la scolarisation des enfants ont été évoquées au cours de la rencontre.



Le premier groupe à être reçu par le chef de l’Etat est constitué des autorités administratives et chefs traditionnels de Biltine. « De passage pour Am-Djarass, j’ai décidé de m’arrêter à Biltine pour échanger avec vous », a déclaré Idriss Déby.



« Au sortir de la 4ème conférence des gouverneurs tenu à Abéché, je veux que vous soyez des chefs modèles afin que la population sente avoir à sa tête des dirigeants imbus de probité morale et vaniteux dépositaires de l’autorité de l’État », a poursuivi le Président de la République.



Abordant le point relatif à l’éducation des enfants et surtout celle des filles, le président de la République a, chiffre à l’appui, fait comprendre aux autorités administratives et chefs traditionnels que la province du Wadi-Fira est à la traine. "Aucun progrès n’est envisageable sans éducation. L’éducation est le soubassement de tout développement a fait remarquer le Chef de l’Etat. Inscrivez massivement les filles à l’école et laisser les poursuivre le plus loin possible leurs études, au même titre que les garçons", selon le chef de l’Etat.



Tout en félicitant les autorités administratives et chefs traditionnels dans la pacification de la province, le président de la République les a exhortés, à maintenir le cap. Peu avant de prendre congé des autorités administratives et chefs traditionnels, une fathia est prononcée par le chef de l’Etat pour le repos de l’âme du regretté Mahamat Abdoulaye Senoussi, ex-ambassadeur du Tchad en Allemagne et ancien conseiller à la Présidence de la République.



Le Président de la République a présenté ses sincères condoléances au chef de canton « Mimi », Attor Annour Wadak, cousin de l’illustre disparu.



Enfin, la tenue des futures échéances législatives et communales étaient au centre de la dernière rencontre entre le chef de l’Etat et les membres du conseil provincial du Mouvement patriotique du Salut de Wadi-Fira, conduits par son secrétaire provincial.