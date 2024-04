Tchad : Jean Michel Djerané (CTPD) mobilise l’électorat du Logone Occidental pour MIDI

Dans le cadre de la campagne présidentielle 2024, le secrétaire général du parti Convention Tchadienne pour la Paix et le Développement (CTPD), membre de la Coalition Tchad Uni, Jean Michel Djerané, a entamé depuis quelques jours, une campagne de proximité dans plusieurs sous-préfectures de la province du Logone Occidental.



Cette activité, baptisée Moundou_Lem, a été menée hier, dans les localités de Dobara, Kharkov et Tilo. Jean Michel Djérané a invité les populations de son département (Lac Wey), à voter pour le candidat N°1. Pour se faire, plusieurs flyers à l’effigie de Mahamat Idriss Deby Itno, ont été distribués pour expliquer son programme politique.



Et Jean Michel Djerane de se demander comment une personne ayant tout son sens, ne pourrait-il pas voter pour un tel candidat ayant un tel programme politique ? Enfin, à l’aide des spécimens des bulletins de vote, il a montré au public comment voter afin de donner la victoire au candidat de la Coalition pour un Tchad Uni, sécurisé et prospère le 06 mai dès 12 heures.



A noter que cette campagne de proximité se poursuivra tous les jours, dans les recoins du département du Lac Wey, jusqu’au 04 mai date, de la clôture de la campagne.