Tchad : Jean Paul Mbatna propulsé à la tête de l'ARSE

Jean Paul Mbatna a été nommé jeudi par le chef de l'État au poste de directeur général de l'Autorité de régulation du secteur de l'énergie électrique (ARSE).



L'institution n'est pas nouvelle pour lui sachant que depuis le 8 novembre 2019, il occupait le poste de directeur général adjoint de l'ARSE, date à laquelle il a été remplacé de la direction de la Société nationale d'électricité (SNE).



À l’Autorité de régulation, il a exercé aux côtés de Mahamat Adoum Ismaël, nommé le 6 août 2020 directeur de la SNE. Jean Paul Mbatna remplace donc Mahamat Adoum Ismaël à la tête de l'ARSE, tandis qu'il cède le poste d'adjoint à Madame Mariam Ikhlas Djarma.



L'objectif de l'Autorité de régulation du secteur de l'énergie électrique



Obéissant à l’ambition des autorités du Tchad de dépasser la barre de 50% du taux d’accès à l’électricité consigné dans le cadre de la "vision 2030, le Tchad que nous voulons", l’Autorité de régulation du Secteur de l’Énergie Électrique créée par la loi n° 036, promulguée le 26 août 2019 est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autotomie de gestion.



Elle est chargée principalement de la régulation des activités de production, de transport, de distribution, de conduite du système, d’importation, d’exportation et de vente de l’énergie électrique.



Le taux de production électrique national est très faible. Il oscille entre 7 et 8,8%.