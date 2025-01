Tchad : Jeunesse et Commerce unissent leurs forces pour l'emploi

Le Ministre de la Jeunesse et des Sports, Me Abakar DJERMAH AUMI, a tenu une réunion de travail avec son collègue du Commerce et de l'Industrie, M. Guibolo Fanga Mathieu, pour discuter des enjeux liés à l'employabilité des jeunes.





Thèmes Abordés



Plaidoyer pour le Volontariat

Me Abakar DJERMAH AUMI a plaidé en faveur d'une collaboration entre les deux départements ministériels pour envoyer les jeunes en volontariat dans les industries existantes au Tchad et exiger des nouvelles industries qui s'installent au Tchad d'accorder un quota pour le volontariat des jeunes ou de financer leur participation.

Cette initiative vise à offrir aux jeunes tchadiens des opportunités d'acquérir de l'expérience et des compétences pratiques.





Réponse du Ministre du Commerce



M. Guibolo Fanga Mathieu a salué cette proposition et s'est dit prêt à mettre en œuvre ce projet pour le bénéfice de la jeunesse tchadienne.





Impact Attendu



Pour Me Abakar DJERMAH AUMI, ces actions contribueront à réduire le taux de chômage des jeunes et accompagner la politique du Maréchal, Président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, axée sur l'épanouissement de la jeunesse.





Synergie d'Action



Les deux ministres souhaitent établir une synergie d'action avec le soutien des plus hautes autorités pour identifier les industries capables d'accueillir des jeunes en volontariat.





Équipe Technique



En marge de cette réunion, il a été décidé de former une équipe technique composée de techniciens des deux ministères. Cette équipe travaillera sans relâche pour concrétiser cette initiative en actions tangibles.



Cette réunion marque une étape importante dans la lutte pour l'employabilité des jeunes au Tchad, avec des engagements concrets de la part des ministères concernés.