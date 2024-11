TCHAD Tchad : Journée Africaine de la Statistique, l’INSEED annonce des activités

Alwihda Info | Par Malick Mahamat - 12 Novembre 2024





En prélude à la Journée Africaine de la Statistique 2024, célébrée chaque année le 18 novembre, le directeur général de l’Institut National de la Statistique, des Études Économiques et Démographiques (INSEED) a tenu un point de presse hier, pour annoncer le thème de cette année : « Soutenir l’éducation en modernisant la production de statistiques adaptées à ses besoins ».



Dans son intervention, le directeur général de l’INSEED, Baradine Zakaria Moursal, a rappelé que la Journée Africaine de la Statistique (JAS), a pour objectif de sensibiliser le public sur l’importance des statistiques dans la planification du développement social et économique, et dans le suivi et l’évaluation des projets et programmes de développement en Afrique.



Le thème de cette année est en accord avec le thème de l’Union africaine pour 2024, « Éduquer et former l’Afrique pour le 21ème siècle », et appelle à moderniser les écosystèmes de données sur le continent pour produire et utiliser des statistiques officielles de haute qualité.



Au Tchad, sous la direction des hautes autorités du pays, une réforme de l’Appareil Statistique National est en cours pour moderniser les infrastructures juridiques et statistiques.



La thématique de cette édition met en avant la nécessité de moderniser les écosystèmes de données, pour produire et utiliser des statistiques de qualité, permettant de mieux relever les défis du système éducatif, tels que l’accès, les conditions d’apprentissage, l’équité et la qualité des services. Des indicateurs et statistiques fiables et actualisés sont indispensables pour répondre à ces défis, orienter la prise de décision, et assurer une mise en œuvre efficace des politiques publiques.



Les systèmes statistiques nationaux ont mis en place des outils de collecte numérique, basés sur des méthodologies rigoureuses. Cela permet aux établissements éducatifs et aux décideurs d’accéder à des informations pertinentes et adaptées aux besoins et aux défis actuels de l’éducation au Tchad.



La commémoration de la JAS 2024 s’étendra sur une semaine d’activités. A cette occasion, l’INSEED organise une campagne de sensibilisation auprès des établissements dans les classes scientifiques, du 12 au 14 novembre, pour encourager les jeunes filles et garçons à se préparer au concours d’entrée dans les grandes écoles de statistique en Afrique.



Du 15 au 17 novembre, des olympiades en mathématiques seront organisées pour récompenser les élèves les plus méritants. La journée du 18 novembre sera consacrée à des débats entre panélistes sur la production statistique, à la remise de prix aux lauréats, et à un match amical de football pour les statisticiens.



Le directeur de l’INSEED a encouragé les professionnels de la statistique à redoubler d’efforts pour produire les statistiques nécessaires au suivi et à l’évaluation des politiques de développement. Le gouvernement du Tchad et ses partenaires, notamment la Banque mondiale et l’UNESCO, continueront de soutenir la production statistique, à travers des financements publics et privés.



Au nom du gouvernement et de l’INSEED, les activités de la semaine de la statistique sont officiellement lancées, avec le souhait de plein succès aux événements programmés. La semaine se clôturera le 18 novembre 2024.





