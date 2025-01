Tchad : Journée d'information sur le Forum International sur les Infrastructures

En prélude au Forum International sur les Infrastructures du Tchad, qui se tiendra du 18 au 20 février 2025 à N'Djamena, le ministère en charge des Infrastructures, a organisé une Journée d'information relative à cet événement.



Dirigée par le chef du département en charge des Infrastructures, Aziz Mahamat Saleh, la rencontre vise à présenter les objectifs, enjeux et opportunités du Forum, favoriser les échanges avec les parties prenantes clés, et mobiliser les partenaires autour des initiatives prioritaires en matière d'infrastructures.



Face à une dizaine d’acteurs, le ministre Aziz Mahamat Saleh a rappelé que le Forum International sur les Infrastructures sera co-organisé avec le NEPAD. Il se veut un cadre privilégié pour faire un état des lieux de la situation infrastructurelle du Tchad, mettre une feuille de route sur les financements et sur les infrastructures à réaliser sur les 5 années à venir.



Le chef du département en charge des Infrastructures a, au cours de cette rencontre, lancé un appel officiel aux entreprises internationales et nationales à venir participer à ce grand événement qui, selon lui, sera l'occasion pour mettre les jalons des projets infrastructurels du chef de l'État, pour ce premier quinquennat.