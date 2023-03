Tchad-Journée du consommateur : assurer l'autosuffisance alimentaire par l'indépendance énergétique

Pour y parvenir, en plus d'une bonne exploitation du potentiel agricole et sylvo-pastoral du pays, l'ADC recommande une indépendance énergétique. Le secrétaire chargé de l'intérêt des consommateurs de l'association estime que "la faible couverture électrique et les délestages quasi permanents sont des facteurs limitant toute initiative d'industrialisation et de transformation de tout produit agro sylvo-pastoral".



Yaya Sidjim conseille vivement la migration vers l'énergie renouvelable au détriment de l'énergie fossile qui "engloutit d'énormes ressources sans couvrir les besoins de la population".



Yaya Sidjim pense aussi qu'il est temps de se passer "du monopole de la SNE" dans la production et la distribution d'électricité en encourageant des investissements privés. En attendant, l'augmentation de la capacité de la raffinerie de Djermaya, la construction des dépôts pour le stockage de carburant, l'accélération de la construction de la raffinerie de Sedigui sont des solutions à court et moyen terme.