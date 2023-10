Tchad : Journée internationale de l'alimentation et défis liés à la gestion de l'eau

Le ministère de la Production et de la Transformation agricole, en partenariat avec la FAO, a célébré la Journée internationale de l'alimentation. C'était ce lundi 16 octobre à Radison Blu Hôtel de Ndjamena.



Le thème de la journée, « l'eau c'est la vie, l'eau nous nourrit, ne laisser personne de côté », constitue un message révélateur fort qui interpelle tous les acteurs du monde à changer la manière d'utilisation et de gestion de l'eau.



Au niveau national, le Tchad dispose d'un potentiel considérable pour assurer une production en eau conséquente, afin de répondre aux besoins de la population. « Compte tenu de tout cela, les défis sont nombreux afin d'atteindre la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Tchad », a déclaré le ministre d'Etat, ministre de la Production et de la Transformation agricole, Laoukein K. Médard.



Selon lui, la politique du gouvernement de la République du Tchad, contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, est fondée sur la maîtrise de l'eau. Cependant, il faut souligner que le cycle de sécheresses récurrentes, que le Tchad a connues depuis plusieurs décennies, a rendu la production agricole particulièrement vulnérable et aléatoire, a-t-il soutenu.



L'autre aspect mis au point par le ministre d'Etat, ministre de la Production et de la Transformation agricole, Laoukein K. Médard, est la concurrence croissante entre les agriculteurs et les éleveurs.



Pour lui, en se déplaçant d'un endroit à un autre, les éleveurs ont besoin de l'eau pour leur bétail, mais les agriculteurs ne sont pas toujours disponibles à partager leurs ressources en eau déjà limitées. C'est l'une des causes de conflits entre agriculteurs et éleveurs.



Le changement climatique, avec ses conséquences, le déficit pluviométrique, les inondations et les sécheresses, ont entraîné l'affaiblissement de la sécurité économique, alimentaire et nutritionnelle des populations.



Face à cette situation, le gouvernement tchadien a consenti d'énormes efforts, à travers la mise en œuvre des stratégies identifiant la maîtrise de l'eau comme solution incontournable au problème de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle.



Parmi ces stratégies, le Programme national de développement (PND), le Programme national de sécurité alimentaire (PNSA) et le Schéma directeur de l'eau et de l'assainissement (SDA).