Tchad : Journées portes ouvertes aux entrepreneurs à Ndjamena

La cérémonie de lancement de la journée des adhérents du dispositif HUB IIT « Intégrer l’information Technologique », a été couplée à deux journées portes ouvertes aux entrepreneurs, avec des expositions des produits au grand public. Selon Mme Appoline Moudalbaye Noubandissem, membre du conseil d'administration de l’Association Bet Al Nadjahn, la lutte contre le chômage des jeunes passe par le développement de l'entrepreneuriat au Tchad.



En effet, l’Association vise à établir une passerelle opérationnelle de partage d'informations et d'expertise entre le tissu des micro-petites et moyennes entreprises agro-alimentaires (MPMEA) tchadiennes et l'écosystème de la recherche tchadienne du secteur agro-alimentaire.



L‘Association Bet-Al-Nadjah a noué le partenariat avec I'ONG française TechDev, en vue d'asseoir le dispositif Hub-IIT « Intégrer l’information Technologique », dont l'expertise est avérée dans l'accompagnement des acteurs économiques du secteur agro-alimentaire. Elle a pour rôle, l'accompagnement des MPMEA, afin de réaliser des gains de productivité, améliorer la qualité des produits, favoriser leur adaptation sur le marché, et donc, de gagner en compétitivité.