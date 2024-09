Tchad : Jumelage entre Moundou et Foshan en République Populaire de Chine

Ce 21 septembre, Guelmbaye Bienvenu, président de l'autorité intérimaire, a tenu un point de presse pour informer la population des avantages liés à ce jumelage.



Les retombées de ce voyage incluent plusieurs projets prometteurs pour la ville de Moundou tels qu’nstallation d'usines pour assembler des panneaux solaires et leurs accessoires, la mise en place d'une usine dédiée à ces véhicules, la construction d'un supermarché et de parcs industriels, des échanges de technologies pour améliorer l'agriculture, l’installation d'une maison de construction écologique, etc.



Le président de l'autorité intérimaire estime que l'installation de ces entreprises contribuera significativement au développement local et à la réduction du chômage juvénile à Moundou.



Les autorités de Moundou espèrent que ce jumelage avec Foshan sera bénéfique pour les deux parties. Moundou pourra tirer parti de l'expérience de Foshan et de ses investisseurs. L'exécutif prévoit également d'inviter les autorités de Foshan à visiter Moundou prochainement pour consolider cette collaboration.



Ce partenariat représente une opportunité pour Moundou de se développer grâce à des innovations et des investissements étrangers, tout en renforçant les liens d'amitié avec Foshan. L'avenir semble prometteur pour les deux villes grâce à cette coopération.