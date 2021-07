TCHAD Tchad : Kadja Healt et TECHNIDEV vulgarisent les méthodes de planification familiale

Par Ali Moussa - 4 Juillet 2021



Kadja Healt et TECHNIDEV intensifient leurs actions de sensibilisation sur la planification familiale, avec une étape au centre social n°1 et à Chagoua.

Dans le cadre de leurs activités hebdomadaires sur la santé de reproduction et compétences, Kadja Healt et TECHNIDEV ont successivement multiplié leurs actions de sensibilisation des femmes au centre social n°1 de N'Djamena et aux filles et femmes de la Synergie d’action pour le développement socio-économique des femmes et des personnes vulnérables de Chagoua.



Les séances ont été animées par Dr. Mahamat Nour Bigna, généraliste, Julienne Nguetabé, sage-femme à l’hôpital de la mère et de l’enfant, et Makadjibeye Célestine Mbaïbé, présidente de la Synergie d’action pour le développement socio-économique des femmes et des personnes vulnérables. La sensibilisation se tient en français, en arabe local et en Ngambaye.



Au centre social n°1, les filles et femmes ont été sensibilisées sur les maladies sexuellement transmissibles, les règles irrégulières et douloureuses, l’hygiène génitale et la maîtrise de leur cycle. Sur ce, le généraliste Dr. Mahamat Nour a expliqué à travers des images d'illustrations comment maîtriser son cycle menstruel. Pour lui, l’organe génital chez la femme est divisé en trois phases que toutes femmes et filles doivent savoir : la phase de saignement, la phase des jours dangereux et la phase de feu vert.



Au siège de la Synergie d’action pour le développement socio-économique des femmes et des personnes vulnérables de Chagoua, il a été question des différentes méthodes de contraception à maitriser. Elles permettent de se protéger des risques d’une éventuelle grossesse non désirée. Ces méthodes contraceptives (préservatif, pilule, anneau contraceptif, implant, patch, etc) ont été présentées sous forme d’images et soumises à la connaissance de toutes les participantes.

D’après les explications du généraliste Dr. Mahamat Nour, l’utilisation de la contraception peut protéger les femmes ainsi que les adolescentes des risques que peuvent présenter les grossesses dangereuses pour leur santé.



En parlant de cycle menstruel, il révèle que l’ovulation a lieu au 14ème jour. Le 14ème jour du cycle menstruel, sur un cycle régulier de 28 jours, demeure la période la plus fertile. Cette date d’évolution peut permettre à chaque femme de connaitre sa période de fécondité.



La sage-femme Julienne Nguetabé et la présidente de la Synergie d’action pour le développement socio-économique des femmes et des personnes vulnérables, Makadjibeye Célestine Mbaïbé ont brièvement traduit le message en Ngambaye pour une meilleure compréhension.



A la fin des séances de sensibilisation, les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction et se sont engagées à sensibiliser à leur tour leurs proches et collègues sur la planification familiale.





