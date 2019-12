TCHAD Tchad : Kalzeube Payimi Deubet va-t-il reprendre ses fonctions ?

Cette remise en liberté provisoire s'accommode de conditions : l'intéressé devra répondre aux convocations de l'autorité judiciaire, et avertir le juge d'instruction de ses déplacements.



Le fait que Kalzeube Payimi Deubet n'ait pas été écarté de son poste par le président Idriss Déby force à croire que les affaires d'Etat ne seront pas un lointain souvenir pour lui. Est-il au moins suspendu en interne ? Perçoit-il toujours son salaire ? Ces questions sont en suspens.



Bien qu'au courant de tous les détails de l'affaire, le président de la République, à travers sa stratégie, veut envoyer un message à l'opinion : Il ne s'ingère pas dans les affaires judiciaires. Difficile à croire sachant que



Ancien premier ministre, Kalzeube Payimi Deubet a été nommé le 11 mai 2018 au poste de ministre secrétaire général de la Présidence, en remplacement de Jean Bernard Padare. Avant cela, il avait fait un passage de quelques mois à la tête de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS), du 27 janvier au 11 mai 2018.



Economiste de formation, c'est sur des questions d'argent que Kalzeubé Payimi Deubet est soupçonné de malversations par l'Inspection générale des finances. Il avait été convoqué le 1er décembre dernier pour être entendu sur des accusations de complicité d'escroquerie, abus de fonction et tentative de détournement des deniers publics.



