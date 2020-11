Tchad : Kalzeubé Payimi appelle tous les fonctionnaires et contractuels à se faire enrôler

Quels sont les avantages de l'enrôlement biométrique ?



L’enrôlement biométrique va permettre aux fonctionnaires et contractuels de l’État de sécuriser leurs rémunérations, d’être proches de leurs domiciles, d’éviter les interminables attroupements inutiles et d’éviter les nombreuses attentes et longues files indiennes devant les établissements bancaires.



Des équipes vont être déployées incessamment à N’Djamena et sur toute l’étendue du territoire national ainsi que dans les représentations diplomatiques du Tchad à l’étranger pour la réussite de l’opération.