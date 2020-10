Tchad : Kalzeubé Payimi signe plusieurs décrets d'intégration à la Fonction publique

Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet, a signé jeudi, par délégation au chef de l'État, plusieurs décrets d'intégration de diplômés à la Fonction publique.



Une première vague de 500 diplômés de l'INJS est désormais intégrée, selon les quatre décrets signés par le ministre d'État. Il s'agit notamment de jeunes professeurs adjoints d'Éducation physique et sportive, de conseillers de jeunesse et d'animation, et d'instructeurs de jeunesse et d'animation,



Au total, 6000 diplômés doivent être intégrés avant la fin du mois d’octobre, sur instruction du chef de l'État Idriss Déby.



En septembre, moins de 500 diplômés ont été intégrés sur un quota prévu de 5000 personnes. La commission spéciale pour le recrutement (CSR) est à pied d'oeuvre pour concrétiser la promesse de 20.000 diplômés intégrés à la Fonction publique avant la fin de l'année 2020.



Les lauréats des Écoles de l’Agriculture de Bâ-Illi, ceux de l’INJS, de l’ENASS, les postulants au Ministère de la Femme sont prioritaires et doivent être intégrés "le plus rapidement", selon la CSR.



D'autres décrets devraient être signés dans les prochains jours.