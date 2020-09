Tchad : Kalzeubé demande à l'IGE d'éviter les règlements de compte et la chasse aux sorcières

Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet, a demandé vendredi à l'Inspection générale d'État (IGE) d'éviter "les gains faciles, les règlements de compte, la chasse aux sorcières, les trafics d’influence, les passe-droits et autres situations de rente".



Il s'est exprimé lors de l'installation du nouvel Inspecteur général d'État Issa Mahamat Abdelmahmout, en remplacement de Ahmat Mahamat Zagalo.



« Le plus souvent, la tentation est grande pour les inspecteurs et les contrôleurs de céder aux tentatives d’instrumentalisation de l’institution de contrôle, somme tout dérapage qui décrédibilise une institution de contrôle s’il survenait », indique Kalzeubé Payimi Deubet.



« L’inspecteur général, les inspecteurs d’Etat, les contrôleurs au service d’une institution de contrôle doivent être au-dessus de tout soupçon », souligne le ministre d'État.



Le 1er décembre 2019, le ministre d'État Kalzeube Payimi Deubet a été arrêté suite à une plainte de l'IGE. Il a été libéré 24 jours plus tard, à la veille des fêtes de fin d'année, et a repris service à la Présidence peu après.



Depuis le décret n° 1889 du 9 septembre 2020, la Direction de cabinet civil de la Présidence de la République assure le rôle de relai que l’IGE est tenue de respecter et faire observer.