Tchad : Kamal KDN propose des solutions pour améliorer l'éducation des femmes sur leurs droits

À travers un cadre offert par l'équipe Wildona, Adnelly Parfaite, alias Kamal KDN, a exprimé son point de vue sur la Journée internationale de la femme.



« Garder en vue l'objectif principal de la Journée internationale de la femme sans dévier », c'est la piste de réflexion proposée lors de la causerie-débat organisée par l'équipe Wildona, à l'occasion de la semaine culturelle et récréative qui a débuté le 7 mars 2023.



Des femmes leaders tchadiennes étaient représentées dans le panel. Parmi elles, Adnelly Parfaite, spécialiste en communication et animatrice événementielle, a saisi l'occasion pour rappeler les cinq droits dont la femme doit jouir dans une société.



En effet, elle doit être libre de toute violence et de toute discrimination, avoir le droit à l'éducation, le droit au meilleur état de santé physique et mental, le droit à la propriété, le droit de vote et le droit à un salaire égal.



« Il faut que la Sénat se concentre sur l'objectif principal de la Journée internationale de la femme et cesse de subventionner des pagnes à 5 000 F CFA, ce qui est un projet médiocre. Il serait préférable d'utiliser cet argent pour financer la sensibilisation des femmes à tous les niveaux pendant une semaine, ce qui est réalisable. De même, il faut inculquer de bonnes valeurs à nos enfants, en particulier le respect des femmes, dès l'école primaire », a-t-elle réagi.