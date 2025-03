Tchad - Kanem : Le gouvernement à l'écoute des éleveurs du marché de Mao

Le Général Asseif Mahamat Assouni, Délégué Général du Gouvernement auprès de la Province du Kanem, a effectué une visite significative au marché de bétail de Mao ce mercredi. Accompagné d'une délégation importante, cette initiative visait à établir un contact direct avec les éleveurs, à évaluer les réalités du marché et à comprendre les défis auxquels ils sont confrontés.





Écoute et dialogue avec les éleveurs





Sur place, les éleveurs ont exprimé leurs préoccupations, mettant en lumière des problèmes cruciaux tels que l'accès à l'eau, la prolifération des tiques, le manque de vaccins et la pénurie de pâturages. Ces difficultés entravent non seulement leur activité quotidienne, mais menacent également la santé et la productivité de leur bétail.





Actions et engagements du gouvernement





Le Délégué Général a pris note des doléances et s'est engagé à les transmettre aux autorités compétentes. Il a également prodigué des conseils pratiques aux éleveurs, insistant sur :



Le respect des obligations fiscales : L'importance de s'acquitter des taxes de l'État pour soutenir le développement du secteur.

La lutte contre la fraude : La nécessité de combattre les pratiques illégales qui nuisent à l'économie locale.

La nécessité de combattre les pratiques illégales qui nuisent à l'économie locale. La collaboration avec les autorités : L'importance d'une coopération étroite pour lutter contre le vol de bétail et d'autres problèmes sécuritaires.



Transparence et priorité présidentielle





Le Général Assouni a souligné l'importance de la transparence dans la gestion des recettes du marché. Il a également rappelé que l'élevage est un pilier de l'économie nationale et une priorité pour le Président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno.





Observation des transactions et évaluation du marché





Au cours de sa visite, le Délégué Général a parcouru le marché pour observer le déroulement des transactions et évaluer le fonctionnement global du marché. Cette immersion lui a permis de mieux appréhender les dynamiques économiques et sociales en jeu.