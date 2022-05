Tchad : Kebzabo préconise en urgence la désignation de médiateurs pour sauver le pays

Le vice-président du comité spécial chargé des négociations avec les politico-militaires et leader politique Saleh Kebzabo préconise en urgence la désignation de médiateurs pour sortir de l'imbroglio et sauver le Tchad.



"Cessons de mettre en péril notre avenir. Des erreurs et des fautes ont été commises dans la gestion de la dernière manifestation", a déclaré Saleh Kebzabo dans un post sur Twitter.



"Je préconise en urgence la désignation de médiateurs pour sortir de l'imbroglio et sauver le Tchad. Dans la tolérance", a-t-il ajouté.



Le climat social s'est dégradé après l'arrestations de plusieurs leaders de la société civile suite aux manifestations contre la politique française du 14 mai dernier. Wakit Tamma a appelé à une nouvelle manifestation le 28 mai malgré l'interdiction du ministère de la Sécurité publique.