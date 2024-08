Tchad - Kélo : Le district sanitaire reçoit un nouveau véhicule pour améliorer la couverture sanitaire

Le véhicule en question est un Toyota 4x4 Artop, donné par le gouvernement tchadien au District Sanitaire. Lors de la remise, le Préfet a recommandé au Médecin Chef d'utiliser ce véhicule à bon escient, notamment pour assurer la supervision des zones sanitaires.



Le Dr Djatto Sébastien a remercié le gouvernement pour ce don, qui permettra désormais au District Sanitaire de superviser l'ensemble de son territoire, y compris les zones les plus reculées et inaccessibles.



Ce véhicule de supervision est donc une dotation importante pour améliorer la couverture et la qualité des soins de santé dans le Département de la Tandjile-Ouest.